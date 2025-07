Encontro do PLC Masculino reúne fiéis em Soturno e inicia nova etapa

Nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2025, aconteceu na Paróquia Sagrada Família, em Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, o 7º Encontro Masculino do PLC – Peregrinação de Leigos Cristãos.

O evento reuniu dezenas de homens para um fim de semana de intensa espiritualidade, reflexão e transformação interior, marcado por momentos de oração, pregações, partilhas e experiências profundas com o amor de Deus.

O PLC tem se consolidado na Diocese como um instrumento eficaz de evangelização e renovação da vida cristã dos leigos, despertando em muitos o desejo de viver mais plenamente sua fé, servir à Igreja e testemunhar o Evangelho no dia a dia. O 7º encontro foi mais um capítulo dessa caminhada, com grande participação e entrega dos homens que, movidos pela graça, saíram renovados para viver sua vocação cristã.

Como forma de continuidade da missão, os organizadores convidam todos os participantes para o 1º Encontro de Perseverança Pós-PLC Masculino, que acontecerá na próxima quarta-feira, 16 de julho, às 19h30, na Casa de Retiro da Gironda, também em Soturno. Será um momento especial de reencontro, fortalecimento espiritual e perseverança na fé.

O convite é estendido a todos os homens que participaram do encontro e desejam manter viva a chama acesa durante o retiro. Cada participante deve levar um lanche para partilhar, promovendo também a convivência fraterna.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui