ES+ Ilustração transforma Vitória em vitrine da arte autoral capixaba

Nesta sexta-feira (11) e sábado (12), das 10h às 19h, o Centro de Vitória se transforma em palco de arte vibrante e independente durante a primeira edição da Feira ES+ Ilustração, realizada no Hub ES+.

A entrada é gratuita e aberta ao público, oferecendo uma experiência única de conexão com artistas capixabas que movimentam a cena criativa local.

Com uma seleção diversificada e criativa, o evento apresenta quadrinhos, ilustrações, zines, adesivos e pôsteres exclusivos, que retratam desde o universo pop e street até temas fantásticos e regionais.

É uma oportunidade para quem deseja conhecer e apoiar diferentes talentos locais, além de levar para casa obras exclusivas e autorais.

Conheça os Artistas em Exposição:

Alfredo, o óbvio – fusão de publicidade, ilustração e marketing digital com humor e criatividade.

– fusão de publicidade, ilustração e marketing digital com humor e criatividade. Ed Abreu Art – arte urbana e cotidiana com técnicas que vão do nanquim ao óleo.

– arte urbana e cotidiana com técnicas que vão do nanquim ao óleo. Eredá – ilustrações e quadrinhos inspirados na fantasia afrobrasileira, folclore e misticismo.

– ilustrações e quadrinhos inspirados na fantasia afrobrasileira, folclore e misticismo. Juno Junina – artes tradicionais e delicadas em lápis de cor, marcadores e aquarela.

– artes tradicionais e delicadas em lápis de cor, marcadores e aquarela. Lu Bicalho – graffiti e ilustrações que exploram contrastes marcantes e formas orgânicas.

– graffiti e ilustrações que exploram contrastes marcantes e formas orgânicas. M+J Ilustras – casal criativo com arte influenciada por animes, cyberpunk e cultura pop.

– casal criativo com arte influenciada por animes, cyberpunk e cultura pop. Mari Cria – ilustrações vibrantes e acessíveis aplicadas a adesivos, chaveiros e acessórios.

– ilustrações vibrantes e acessíveis aplicadas a adesivos, chaveiros e acessórios. Palavraimagem – poesia visual que une oralidade e narrativa gráfica.

– poesia visual que une oralidade e narrativa gráfica. Paula Desein – ilustrações para livros e publicidade, com inspirações no cartoon e no graffiti. Também atua como muralista nas horas vagas.

– ilustrações para livros e publicidade, com inspirações no cartoon e no graffiti. Também atua como muralista nas horas vagas. Seinen Shori – coletivo jovem que celebra a cultura pop japonesa com ilustrações originais e fanarts.

– coletivo jovem que celebra a cultura pop japonesa com ilustrações originais e fanarts. Thiago Egg – ilustrações lúdicas e cativantes em livros infantis e materiais educativos.

Dados recentes do Relatório Quadrinhopédia do Mercado Editorial Brasileiro de Quadrinhos destacam um crescimento expressivo de 6,2% no volume de publicações nacionais entre 2021 e 2022, ultrapassando a marca de 2.200 títulos por ano.

Essa expansão vem acompanhada pela crescente representatividade das produções independentes, responsáveis por cerca de 20% das obras lançadas.

Esses números refletem um cenário vibrante e promissor para novos talentos da arte gráfica e ilustrativa, colocando eventos como a Feira ES+ Ilustração como peças fundamentais na promoção e fortalecimento da cena autoral jovem e adulta.

Serviço:

Feira ES+ Ilustração

Local: Hub ES+ – Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória/ES

Data: 11 e 12 de julho (sexta-feira e sábado)

Horário: 10h às 19h | Entrada gratuita

Instagram: @hubesmais

Sobre o Hub ES+

O Hub ES+ é um espaço público de cultura e inovação, parte do programa ES+ Criativo. É uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, coordenado pela Secretaria da Cultura (Secult) em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Conta, ainda, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).