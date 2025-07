ES: sustentabilidade e inovação na cafeicultura

O Espírito Santo vive um momento de transformação na cafeicultura e o apresentará no 10º Coffee Dinner & Summit, que será realizado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), de terça-feira (02) a sexta-feira (04), no Royal Palm Hall, em Campinas (SP).

A integração de todos os elos da cadeia produtiva, por meio do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura, tem posicionado o Estado como uma referência global para o setor. Com uma produção estimada em 21 milhões de sacas nesta safra, o Espírito Santo é uma das raras origens mundiais que entrega, com escala e qualidade, as duas principais espécies: arábica e canéfora (conilon e robusta).

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/es-sustentabilidade-e-inovacao-na-cafeicultura/