“Esperança após a perda”: escritora lança livro tocante sobre o luto

O livro “Esperança após a perda”, de Rita Tavares Santos, chega ao público com o propósito de discutir o luto e a busca por ressignificação. A obra tem origem na experiência da autora, que transformou a dor da perda de seu filho em uma narrativa sobre superação.

Rita Tavares Santos é mãe, esposa, avó e chef de cozinha, atuando também como ghostwriter. Sua vida foi impactada pela perda de seu filho, Lucas. Essa experiência a motivou a escrever o livro, que busca oferecer um recurso para pessoas que enfrentam o luto.

“Este livro nasceu da dor de uma mãe: a perda de um filho. Mas também da esperança”, afirma Rita. “Meu objetivo ao escrevê-lo foi abrir um caminho para outras pessoas que enfrentam lutos e saudades. Quero que cada página acolha e aponte para a luz que ainda existe.”

A autora dedica o livro a quem busca acolhimento. “Se essa história tocar o coração de uma única pessoa e ajudá-la a continuar, então o sofrimento terá sido transformado em sentido. Que Deus seja glorificado em cada palavra e que essa esperança chegue aonde for mais precisa”, destaca Rita, sobre sua motivação.

Rita Tavares Santos tem uma vida marcada pelo amor, resiliência e dedicação à família e à comunidade. Ela se destaca por sua capacidade de transformar a dor em um legado. Sua jornada de superação da perda é guiada pela crença de que o amor e a fé são elementos essenciais. Como escritora, ela dedica seu tempo a apoiar e compartilhar sua história com aqueles que trilham um caminho semelhante.

“Esperança após a perda” visa ser um suporte para quem busca reflexão sobre a resiliência humana, e está disponível através do link: https://bit.ly/43ucN4G

Rita Tavares Santos é mãe, esposa, avó, chef de cozinha e ghostwriter. A perda de seu filho Lucas a inspirou a escrever “Esperança Após a Perda”. Com fé e compromisso com a resiliência, Rita dedica-se a compartilhar sua história e a levar esperança a pessoas que enfrentam o luto.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui