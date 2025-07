Espetáculo! Cerejeiras em Alfredo Chaves atingem ápice da floração

A floração das cerejeiras já chegou ao seu ápice e estão colorindo o cenário na comunidade de Redentor, no interior de Alfredo Chaves. Nesse período o local recebe centenas de visitantes para apreciar o belo espetáculo da natureza. O bosque fica aberto diariamente para visitação e é um dos maiores e mais belos das montanhas capixabas.

As cerejeiras ficam localizadas no Sítio Monte Rá, onde mais de 320 exemplares foram plantados, transformando o local num dos bosques mais encantadores do Estado.

A visitação ao local é gratuita, contudo, os moradores contam com a gentileza dos visitantes em respeitar as regras, para que assim seja possível apreciar a floração das árvores.

O sítio, que fica a mais de mil metros de altitude, pertencente ao mestre Lee, coreano que chegou ao Brasil m 1971 com a missão divulgar a arte marcial. Lee escolheu Alfredo Chaves para viver em contato com a natureza. Segundo o mestre, ele e a família plantaram as cerejeiras com a intenção de levar um pouco de cor e alegria para a vida das pessoas.

É importante lembrar que o local é uma área privada e residencial, sem estrutura para receber visitantes, como banheiros, lanchonetes ou espaço para piqueniques. O proprietário, Lee, reforça o pedido para que os visitantes não deixem lixo no chão e evitem qualquer dano à vegetação, garantindo assim um passeio consciente e comprometido com a preservação ambiental.

Quem é o proprietário?

Vindo para o Brasil em 1971, mestre Lee teve a missão de divulgar a arte marcial e ser introdutor do Taekwondo no Rio de Janeiro. Ele já escreveu 05 livros onde demonstra técnicas marcais e relata a história de vida. Em Alfredo Chaves Mestre Lee se estabeleceu em 1998.

Onde fica o Bosque?

Na comunidade de Redentor, no distrito de São Bento de Urânia, no interior de Alfredo Chaves. Da igreja de São Bento de Urânia até o sítio são 9 km por estrada de chão. Da Sede de Alfredo Chaves são 45 km. Há também opção pela BR 262, por Victor Hugo.

Confira as regras e visitação:

Não bloquear a passagem dos carros ao longo da estrada (onde é possível estacionar);

Não se aproximar da casa, para não afetar o sossego dos moradores locais;

Jogar todo o lixo em local apropriado. O visitante é responsável pelo lixo que produzir no local.

Não depredar as plantas, flores e/ou instalações;

Só é permitida a visita de grupos pequenos