Espírito Santo cria comitê para enfrentar tarifas impostas por Trump

Diante das tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, o governador do Espírito Santo anunciou a criação de um comitê emergencial. A medida visa analisar os impactos econômicos das novas sanções comerciais, especialmente no setor produtivo capixaba. O comitê será coordenado pelo vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e contará com a participação da Secretaria de Desenvolvimento, Fazenda, Planejamento, além do Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo (BANDES) e do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes). O objetivo é construir respostas rápidas e efetivas diante das medidas internacionais.

“Sob as tarifas do Trump e impostas ao Brasil, tomei a decisão de criar um comitê coordenado pelo vice-governador Ricardo Ferraço, com a participação da Secretaria de Desenvolvimento, da Fazenda, do Planejamento, do BANDES e do Baneste, para que a gente possa ir acompanhando as medidas tomadas pelo governo federal e possa analisar o impacto dessas medidas. Vocês sabem que o é o segundo Estado mais afetado por essas medidas. Primeiro a Ceará, segundo o Estreito Santo”, explicou o chefe do Poder Executivo capixaba.

O governo estadual ainda pretende acompanhar de perto o efeito das tarifas de Trump sobre empresas e exportações locais, além de buscar soluções para proteger a economia.

“A gente acompanhar na conversa com os empreendedores o efeito das tarifas sobre o setor produtivo capixaba. Ao mesmo tempo, a gente buscar medidas que possam proteger os empreendedores e proteger o emprego e as oportunidades para os capixabas. Também avaliar o impacto dessas medidas na receita do Estado, na receita dos municípios”, afirma Casagrande.

O governador destacou que o estado já enfrentou crises graves, como enchentes e pandemia, e que, com união, superou os desafios.

A gente, se puder, tomar alguma decisão que possa amenizar essa situação. O Estado já passou por momentos difíceis de chuvas, de pandemia e nós juntos conseguimos passar e ultrapassar esses desafios, vencer esses desafios. E se Deus quiser, com a ajuda do povo capixaba, vamos vencer mais esse desafio.