Estudantes de Alegre produzem podcast sobre frações do petróleo

Estudantes do 2º ano do curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Aristeu Aguiar, localizado em Alegre, participaram de uma atividade interdisciplinar entre as disciplinas de Petróleo e Biocombustíveis e Cultura Digital. A ação foi coordenada pela professora Alice Jadjischi.

A proposta consistiu na produção de um podcast com o tema “Frações do Petróleo”, unindo conhecimentos técnicos da área de energia com habilidades de comunicação digital. A atividade teve como objetivo proporcionar uma experiência de aprendizagem integrada, explorando o conteúdo de forma criativa, colaborativa e significativa.

O resultado pedagógico foi positivo. Os estudantes demonstraram domínio dos conceitos trabalhados, desenvolveram habilidades comunicativas, trabalho em equipe, autonomia e utilizaram ferramentas digitais como roteiro, edição e gravação de áudio. A prática possibilitou uma maior compreensão da aplicabilidade dos conteúdos técnicos no contexto profissional e estimulou competências essenciais como criatividade e uso de tecnologias digitais.

O diferencial da atividade foi o formato inovador, que aproximou os alunos de práticas contemporâneas de produção de conteúdo. A condução da professora Alice Jadjischi foi essencial para o desenvolvimento da proposta, orientando as etapas de aprofundamento teórico e produção técnica.

“A gente aprendeu que trabalho em equipe vai muito além de dividir tarefas. Foi sobre ouvir o outro, adaptar ideias, aceitar sugestões e até lidar com imprevistos. A professora Alice sempre esteve presente, dando suporte, tirando dúvidas e, principalmente, nos incentivando a fazer o melhor. Ela confiou na nossa capacidade de produzir algo relevante e isso fez toda a diferença. No fim, quando ouvimos o resultado final, bateu aquele orgulho. A gente viu que aprendeu não só sobre frações do petróleo, mas também sobre como transformar conhecimento em algo que possa ser compartilhado, acessível e interessante. Foi uma aula diferente, uma experiência marcante e, com certeza, algo que vamos levar pra vida”, afirmou o aluno Jefferson Torres Cazoni.