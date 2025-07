Estudantes de Anchieta apresentam projeto de energia híbrida na Ufes

Estudantes da 2ª série do Curso Técnico em Sistemas de Energias Renováveis do Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) Paulo Freire, localizado em Anchieta, participaram, no dia 3 de junho, da XV Semana de Ciência Aplicada da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), realizada no Campus de Goiabeiras, em Vitória.

Na ocasião, os alunos apresentaram o resumo de um projeto inovador: o desenvolvimento de um sistema híbrido eólico-solar, pensado especialmente para atender às demandas energéticas de regiões costeiras.

A atividade foi coordenada pelo professor Vinícius Cardoso, que destaca a importância da ação: “Foi uma experiência enriquecedora ver nossos alunos ocupando espaços de produção científica, propondo ideias criativas e se reconhecendo como protagonistas do próprio aprendizado.”

O projeto envolveu a construção de um protótipo funcional, integrando conhecimentos teóricos com a prática da pesquisa aplicada. A proposta surgiu como forma de estimular o engajamento dos alunos, superando desafios como a falta de interesse inicial por meio da experimentação e da solução de problemas reais.

A estudante Yanni Lopes compartilhou sua experiência com a atividade: “Estar na Ufes, apresentando um projeto que desenvolvemos com tanto empenho, foi uma experiência única. Me senti valorizada e inspirada a continuar nesse caminho.”

Já o estudante Rhyan Pedroza completou: “Foi incrível perceber que aquilo que aprendemos em sala de aula pode realmente gerar soluções para o mundo real. Isso me motivou ainda mais a seguir na área das energias renováveis.”

O projeto reforça o compromisso da escola com a formação integral e técnica dos estudantes, incentivando a produção científica, a criatividade e a busca por soluções sustentáveis. Ao ocupar espaços acadêmicos e dialogar com pesquisadores da área de Física da Ufes, os alunos demonstraram que a escola

pública capixaba está preparada para formar jovens inovadores, conscientes e protagonistas de um futuro mais sustentável.