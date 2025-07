Estudantes de Cachoeiro participam de ação empreendedora

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Agostinho Simonato foi palco, nos dias 2 e 4 de julho, de uma importante ação voltada à promoção da cultura empreendedora entre os jovens.

A iniciativa integra o projeto “Formando Empreendedores”, do Curso Técnico em Administração, e contou com a participação ativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) e do Sebrae/ES.

No dia 2 de julho, os alunos envolvidos na feira empreendedora participaram de uma palestra com orientações práticas sobre temas fundamentais para quem deseja empreender com segurança e planejamento. Representantes do Sebrae, da Sala do Empreendedor (Semdec) e do Programa Nosso Crédito (Semcit) abordaram assuntos como a formalização do Microempreendedor Individual (MEI), linhas de crédito específicas para jovens e a importância de um bom plano de negócios. Após a palestra, um espaço de atendimento foi montado para esclarecer dúvidas e oferecer orientações individualizadas.

Já no dia 4 de julho, a feira empreendedora movimentou a comunidade escolar. Os alunos colocaram em prática o que aprenderam, comercializando produtos criados por eles mesmos. Durante o evento, as equipes da Semdec, Semcit e Sebrae estiveram novamente presentes com um balcão de atendimento, reforçando as informações compartilhadas anteriormente e aprofundando o diálogo com estudantes, professores e servidores da escola. A atividade despertou o interesse não apenas dos jovens, mas também de docentes que já atuam no empreendedorismo fora do ambiente escolar.

A Semdec reforça que a Sala do Empreendedor está à disposição para realizar ações semelhantes em outras instituições de ensino, com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre empreendedorismo e fortalecer os negócios locais. Já a Semcit destaca o papel do Programa Nosso Crédito como uma ferramenta de apoio essencial para quem deseja iniciar ou expandir seu próprio negócio com responsabilidade e planejamento.

Escolas interessadas em agendar ações com a participação das equipes da Sala do Empreendedor e do Programa Nosso Crédito podem entrar em contato pelo WhatsApp: (28) 3155-5292.

“Ficamos felizes em participar desse projeto e contribuir com conhecimento e orientação tanto para os alunos quanto para os professores. Estimular o empreendedorismo desde cedo é um passo importante para o desenvolvimento econômico e social do nosso município”, destacaram representantes da Semdec e da Semcit.