Estudo vai ajudar a mapear presença do mosquito da dengue em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), iniciou uma pesquisa e monitoramento do mosquito da dengue nas comunidades rurais do município. A ação faz parte das estratégias de enfrentamento à dengue e tem como objetivo identificar a presença do Aedes aegypti por meio de armadilhas específicas e coleta de dados.

Estão sendo utilizadas armadilhas ovitrampas, que ajudam a detectar áreas com maior circulação do vetor da dengue, zika e chikungunya. Cada localidade recebeu três armadilhas, instaladas por sete dias, sob acompanhamento técnico. O material foi recolhido e encaminhado para análise, com resultados previstos para até 15 dias.

Nas localidades de Iriri, Benevente e Alvorada, também foi realizada a coleta de mosquitos adultos, ampliando o alcance da pesquisa e contribuindo com dados mais precisos para as ações futuras.

As comunidades incluídas nesta etapa são: Arerá, Baixo Pongal, Belo Horizonte, Córrego da Prata, Duas Barras, Dois Irmãos (Alto Pongal), Emboacica, Goembê, Itapeúna, Inhaúma, Olivânia, Santa Luzia do Monteiro, São Mateus, Serra das Graças, Limeira, Simpatia, Subaia, Iriri, Benevente e Alvorada.

A partir do resultado do mapeamento, serão revisitadas estratégias de combate ao mosquito e traçadas ações ainda mais específicas por região. Em 2024, a Prefeitura de Anchieta realizou diversas ações preventivas, como mutirões de limpeza, visitas domiciliares, campanhas educativas e aplicação de fumacê, o que contribuiu para a redução significativa nos casos da doença neste ano.

“Além disso, é importante reforçar que a colaboração da população continua sendo essencial. Evitar água parada, manter os quintais limpos e permitir a entrada dos agentes de saúde são atitudes que fazem toda a diferença no combate ao mosquito”, explica a gerente de Vigilância em Saúde, Josiane Soneghet.