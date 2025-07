EUA cogitam isenção de tarifa para café e outros produtos do agro

“Se um país cultiva determinado produto que nós não produzimos, como manga ou abacaxi, esse item pode ser incluído com tarifa zero. O mesmo raciocínio se aplicaria a produtos como café e cacau, que também são considerados recursos naturais”, declarou.

Durante uma entrevista à emissora CNBC, nesta terça-feira (29), o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que o presidente norte-americano leva em conta os recursos naturais ao firmar acordos comerciais.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui