Evair vota louvor a Trump horas antes de taxação e internet reage

Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciava uma taxação de 50% sobre produtos brasileiros, um movimento político na Câmara dos Deputados surpreendeu pela contradição. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) aprovou, por 23 votos a 5, uma Moção de Louvor e Regozijo ao presidente norte-americano, justamente o autor da medida que ameaça o agronegócio e a indústria nacional.

Entre os votos favoráveis ao gesto diplomático simbólico, está o do deputado capixaba Evair de Melo (PP-ES). A proposta foi apresentada pelo deputado Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ), líder da bancada bolsonarista na Câmara.

A repercussão negativa veio rápido. Nas redes sociais, o parlamentar capixaba enfrentou críticas tanto de opositores quanto de aliados, que enxergaram no voto um gesto desconectado da realidade econômica imposta pela Casa Branca.

Segundo interlocutores, Evair estaria em São Paulo nesta quinta-feira (10), em reunião com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e outras lideranças próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A pauta: buscar formas de reagir ao desgaste político provocado pela taxação imposta por Trump, que agora atinge diretamente a base de apoio bolsonarista ligada ao setor produtivo.

