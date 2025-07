Ex-prefeito de Guaçuí é nomeado assessor especial da Casa Civil do ES

O ex-prefeito de Guaçuí, Marcos Luiz Jauhar (Podemos) foi nomeado nesta semana como assessor especial da Casa Civil do Governo do Espírito Santo. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Espírito Santo na última terça-feira (15).

Marcos Jauhar disputou a reeleição para a Prefeitura de Guaçuí em 2024, mas foi derrotado nas urnas pelo atual prefeito, Vagner Rodrigues (PP). Desde então, ele estava afastado das funções públicas.

A Secretaria da Casa Civil é a responsável pela assistência direta ao governador Renato Casagrande (PSB), no relacionamento político com as três esferas de Governo e demais Poderes constituídos, além da sociedade civil organizada. O objetivo da atuação é viabilizar programas e projetos prioritários de iniciativa do Executivo.

Além disso, a Casa Civil também faz o acompanhamento da execução da agenda e dos projetos prioritários definidos pelo Governo e a coordenação dos setores de apoio aos demais órgãos instalados no Palácio da Fonte Grande, em Vitória.