Expo Kennedy 2025 terá shows, rodeio e concurso leiteiro

O município de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, já se organiza para mais uma edição da Expo Kennedy, tradicional evento que celebra o agronegócio local e homenageia os produtores rurais da região. Reconhecido por abrigar a maior bacia leiteira do Sul capixaba — e a segunda maior de todo o estado —, o município utiliza a festa para destacar suas potencialidades econômicas e culturais.

Com uma programação voltada à valorização do campo e ao entretenimento da população, a edição de 2025 contará com shows nacionais, parque de diversões, rodeio, ampla praça de alimentação e outras atrações. Um dos pontos altos do evento é o tradicional Concurso Leiteiro, que presta reconhecimento ao trabalho dos produtores e reforça a relevância do setor rural para a economia local.

A festa deste ano acontece em um Parque de Exposições totalmente revitalizado. O espaço passou por uma série de melhorias estruturais, como novo calçamento, asfaltamento, reforço na iluminação e adaptações que garantem mais conforto, acessibilidade e segurança para o público.

A segurança do evento também foi reforçada. A Prefeitura de Presidente Kennedy montou uma estrutura integrada com a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, segurança privada e um moderno sistema de videomonitoramento em tempo real, visando garantir tranquilidade durante todos os dias da festa.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde estará presente com um ponto de atendimento exclusivo dentro do parque, com equipe preparada para prestar primeiros socorros e realizar atendimentos emergenciais, caso necessário.

A Expo Kennedy 2025 reafirma o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do agronegócio, a valorização do produtor rural e a promoção de cultura e lazer para a população. A programação completa do evento está disponível nas redes sociais oficiais da Prefeitura.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA EXPOKENNEDY 2025

*QUARTA 09/07

Concurso Leiteiro

07h as 17h – Entrada dos animais

*QUINTA 10/07

Concurso Leiteiro

07h – Esgota

17h – Primeira Ordenha

18h – Abertura Parque de Diversões

18h – Abertura Praça de Alimentação

22h – Show com Dallas Country

*SEXTA 11/07

Concurso Leiteiro

07h – Segunda Ordenha

17h – Terceira Ordenha

18h – Abertura Praça de Alimentação

18h – Abertura Parque de Diversões

20h – Abertura do Rodeio

23h – Show com Zé Ricardo e Thiago

01h – Show com Solange Almeida

*SÁBADO 12/07

Concurso Leiteiro

07h –Quarta Ordenha

17h – Quinta Ordenha

10h – Prova de Laço Campista

11h – Abertura Praça de Alimentação

11h – Abertura Parque de Diversões

20h – Rodeio

23h – Show com Carreiro e Capataz

01h – Show com Vitor Fernandes

*DOMINGO 13/07

Concurso Leiteiro

07h – Sexta Ordenha

10h – Premiação

10h – Prova de Laço Campista

10h – Copa de Marcha Mangalarga Marchador

11h – Abertura Praça de Alimentação

11h – Abertura Parque de Diversões

20h – Rodeio

21h30min – Show com Thifany Boleli

00h – Show com Edson e Hudson