Exportação de café enfrenta incertezas com possível tarifa dos EUA

O setor cafeeiro brasileiro atravessa um momento de cautela e indefinições diante da possibilidade de uma tarifa de 50% sobre produtos nacionais exportados aos Estados Unidos. Segundo avaliação do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a medida, se confirmada, pode afetar diretamente a competitividade do café brasileiro no mercado internacional, sobretudo no segmento de café solúvel, que tem no conilon sua principal matéria-prima.

Atualmente, os Estados Unidos figuram entre os principais compradores do café solúvel produzido no Brasil. Com a nova tarifação, pesquisadores do Cepea alertam para um possível redesenho nas rotas de exportação, como forma de manter o fluxo de comércio com o mercado norte-americano.

