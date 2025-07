Exportações de feijão crescem 89% no primeiro semestre de 2025

O primeiro semestre de 2025 foi positivo para o comércio exterior do feijão brasileiro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o país exportou 137,02 mil toneladas de feijão entre janeiro e junho, alta de 89% em relação ao mesmo período de 2024. No sentido oposto, as importações somaram 4,9 mil toneladas, queda de 46% na comparação anual.

