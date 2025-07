Fábrica pega fogo e cenas impressionam moradores

No início da tarde deste sábado (26), um grande incêndio tomou conta de uma indústria de produtos químicos em Guarulhos, na Grande São Paulo. A densa fumaça preta pôde ser vista de longe, chamando a atenção de quem estava a vários quilômetros do local. A ocorrência foi na rua Atecla Fratuceli Lopes, no bairro Sadokim.

Fogo começou em área de armazenamento

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, o incêndio começou por volta das 14h32 em uma área onde estavam armazenados materiais inflamáveis. Assim, o fogo se alastrou com rapidez e, em poucos minutos, o local já estava tomado pelas chamas. As proporções aumentaram rapidamente, exigindo reforço imediato.

Leia também: Mercado Municipal Piracicaba é atingido por incêndio

Bombeiros reforçam combate com 40 homens

Inicialmente, apenas seis viaturas foram deslocadas para conter o fogo. Poratnto, com a evolução do cenário, o número de profissionais aumentou consideravelmente: 40 bombeiros e 12 viaturas atuam no combate às chamas. A mobilização envolveu unidades especializadas para lidar com materiais químicos.

Não há vítimas, diz Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros informou que, até o momento, não há registro de vítimas. A operação se concentra na contenção das chamas e na proteção dos imóveis vizinhos. O trabalho dos bombeiros continua intenso para controlar totalmente o incêndio.

Aeroporto segue com pousos e decolagens

Apesar da gravidade da situação, o GRU Airport, responsável pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, confirmou que as operações não foram afetadas. Contudo, voos seguem normalmente, e o tráfego aéreo na região continua fluindo.

Defesa Civil monitora riscos ambientais

A fumaça densa preocupa autoridades e moradores. Técnicos da Defesa Civil monitoram possíveis impactos ambientais e riscos à saúde da população. Entretanto, o incêndio em Guarulhos levanta alerta para a qualidade do ar na área afetada.

População relata momentos de pânico

“Parecia que algo ia explodir”, contou uma moradora do bairro Sadokim nas redes sociais. A comunidade local registrou vídeos e imagens do fogo e da fumaça, que viralizaram. O medo se espalhou, e muitas pessoas deixaram suas casas por precaução.

Trânsito na região

A rua Atecla Fratuceli Lopes e vias adjacentes estão com acesso bloqueado. O bloqueio visa facilitar o deslocamento das equipes de emergência e garantir a segurança dos moradores. Além disso, motoristas devem buscar rotas alternativas até que a situação seja controlada.

Causas

A origem do incêndio permanece desconhecida. Porém, a Polícia Científica realizará perícia no local assim que for seguro. Há suspeitas de falhas no armazenamento de produtos químicos, mas isso só será confirmado após análise técnica.

Incêndio ainda não está totalmente controlado

Embora o fogo esteja sob controle parcial, há focos ativos no interior da indústria. Contudo, o trabalho segue com uso de jatos de espuma e água para conter os materiais que ainda queimam. A operação deve continuar durante a noite.

Autoridades pedem cuidados com a saúde

Moradores da região devem evitar exposição à fumaça e manter portas e janelas fechadas. Quem tem problemas respiratórios precisa redobrar a atenção. Entretanto, a inalação de gases tóxicos pode causar sintomas como ardência nos olhos e dificuldade para respirar.