Família procura por cachorrinho desaparecido em Cachoeiro

Assim, para encontra-lo, os donos pedem a colaboração da população. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do animal pode entrar em contato pelos telefones (28) 99946-8478 ou (27) 99949-3340.

Desse modo, ainda de acordo com informações, Pepe usava um peitoral azul no momento em que sumiu, próximo à loja de material de construção. Os tutores afirmam que o pet é dócil, contudo, pode estar assustado, por estar longe de casa.

Um “doguinho”, da raça pinscher desapareceu na última sexta-feira (18), no bairro Amarelo . Assim, desde então, os donos de Pepe, de oito meses, estão à procura do pet. Segundo eles, o cachorrinho fugiu por volta das 13h, nas proximidades de Erika Medeiros.

