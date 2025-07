Fatal! Jovem é assassinado a tiros em Marataízes

Um homem de 21 anos foi morto a tiros no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes, na noite da última quarta-feira (9).

De acordo com a Polícia Militar, nenhum suspeito foi detido até o momento. Assim que chegaram ao local, os militares encontraram o jovem já sem vida.

A Polícia Civil informou que o crime será investigado pela Delegacia de Marataízes. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

