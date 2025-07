Fatalidade! Tia e sobrinha de dois anos morrem em grave acidente em Linhares

Uma bebê de dois anos morreu em um grave acidente no último domingo (27), na estrada de Jataipeba, em Linhares. A criança estava no veículo com mais seis pessoas no momento do capotamento, que também vitimou a tia da menina.

De acordo com as informações, a picape Fiat Strada capotou após o motorista perder o controle. Ele fugiu do local, e a Polícia Militar tenta identificá-lo e localizá-lo.

Leia também: Clima de tensão! Jovem é executado em cidade no sul do ES.

Ainda segundo as informações, outras cinco pessoas que estavam no veículo foram socorridas e encaminhadas ao hospital da cidade com ferimentos.

Por meio de nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada na tarde de domingo (27), às 17h19, para uma ocorrência de colisão com vítimas na estrada de Jataipeba, na zona rural de Linhares.

Os corpos das vítimas serão encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.