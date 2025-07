Clima de tensão! Jovem é executado em cidade no Sul do ES

Um homicídio foi registrado na madrugada deste domingo (27), por volta das 00h10, no Morro do Querosene, em Alegre. De acordo com os policiais militares, um jovem, de 23 anos, foi baleado por um suspeito trajando roupas camufladas e usando uma máscara com estampa de caveira.

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), testemunhas relataram que o suspeito chegou armado em uma praça do bairro e atirou diversas vezes contra a vítima, que tentou fugir descendo um escadão, mas foi alcançada e atingida na cabeça.

A vítima foi socorrida ainda com sinais vitais pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado pelo médico de plantão.

As equipes de serviço, incluindo a Força Tática realizaram buscas na região, mas o autor do crime não foi localizado.