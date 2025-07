Feira “Descobrindo o Futuro” movimenta escola em Alegre

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Pedro Simão foi palco de um grande evento educacional na tarde do dia 2 de julho: a Feira de Profissões “Descobrindo o Futuro”.

Com o objetivo de orientar e inspirar os estudantes quanto às diversas possibilidades de carreira, o evento foi um verdadeiro sucesso. O evento atraiu a participação ativa de estudantes, professores, autoridades locais e representantes de diversas instituições.

Durante a feira, os visitantes puderam conhecer de perto diferentes áreas profissionais por meio de estandes interativos, palestras, dinâmicas, oficinas práticas. Além disso, também realizaram apresentações e exposições dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes dos Cursos Técnicos em Análises Clínicas e Designer Gráfico, ofertados na Escola.

Profissionais convidados compartilharam suas trajetórias e experiências, despertando o interesse dos jovens. Visando ampliar sua visão sobre o mercado de trabalho e as oportunidades de formação técnica e superior.

Além da variedade de profissões apresentadas, o evento também contou com a presença de instituições parceiras, como a UFES, IFES, MULTIVIX, UVV, ACISA, UNOPAR, MICROLINS, FAFIA, Prefeitura Municipal, 3º Batalhão da Polícia Militar e profissionais liberais, que contribuíram significativamente para o enriquecimento das discussões e atividades.

Segundo a Diretora da Escola, Lucy Sader de Souza, a Feira superou todas as expectativas. “Foi emocionante ver o brilho nos olhos dos nossos estudantes e dos visitantes ao descobrirem novas possibilidades para o futuro. Este evento reafirma nosso compromisso com uma educação que prepara para a vida”, destacou a gestora.

A Feira de Profissões “Descobrindo o Futuro” foi mais do que um evento informativo, foi uma experiência transformadora que plantou sementes de sonhos e despertou novos horizontes para a juventude de Alegre (ES).

