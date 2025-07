Feira Parceria Legal é aberta com grande público em Laranja da Terra

Foi aberta oficialmente, na noite desta sexta-feira (18), a Feira Parceria Legal no município de Laranja da Terra, localizado na região das Montanhas Capixabas. O evento, realizado na Praça Carlos Tesh, no centro da cidade, atraiu grande público e contou com show da banda Raízes do Forró.

A cerimônia de abertura reuniu autoridades locais e estaduais, como o prefeito Joadir Lourenço, o vice-prefeito Douglas Brandão, vereadores, secretários municipais e o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Vandinho Leite.

Em seu discurso, o presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil, Elias Carvalho, responsável pela organização do evento, elogiou os avanços da gestão municipal e destacou a importância da parceria com o Governo do Estado. “Parabenizo o prefeito pelos resultados alcançados em pouco tempo de gestão. Agradecemos também ao governador Renato Casagrande, ao vice-governador Ricardo Ferraço e ao deputado Vandinho Leite pelo apoio não só a Laranja da Terra, mas a todo o Espírito Santo”, afirmou.

Visivelmente emocionado, o prefeito Joadir Lourenço destacou os primeiros meses de sua administração. “Estamos colocando nosso município nos trilhos. Essa festa é um presente para toda a população. Agradeço ao governador, ao vice e ao deputado Vandinho pelo apoio contínuo a Laranja da Terra”, declarou.

O deputado Vandinho Leite também fez questão de enaltecer o trabalho da atual gestão municipal. “Laranja da Terra merece o melhor. A Feira Parceria Legal oferece ambiente familiar, praça de alimentação, atrações musicais e uma série de serviços gratuitos à população. Estamos aqui para apoiar o município e garantir mais qualidade de vida à população”, disse o parlamentar.

A feira, que segue até domingo (20), é promovida pelo Instituto Sustentabilidade Brasil em parceria com o Governo do Estado, por meio do Procon-ES e da Aderes, e conta com o apoio da Prefeitura de Laranja da Terra.

Mais do que um evento tradicional, a Feira Parceria Legal busca promover integração entre governo, população e pequenos empreendedores. O público poderá acessar estandes com serviços públicos e privados, como renegociação de dívidas, orientação jurídica, abertura de MEI, além de atividades culturais, atendimentos sociais e espaço gastronômico. Órgãos como Cesan, Procon-ES, Aderes e Defensoria Pública participam da ação.

A expectativa é de que milhares de pessoas visitem a feira durante o fim de semana, fortalecendo o vínculo entre poder público e sociedade.

Programação oficial

Sábado – 19 de julho

8h30 às 13h: Atendimentos sociais e serviços públicos:

Procon: Direitos do consumidor

CESAN e EDP: Renegociação de dívidas

Prefeitura: Renegociação de IPTU

Aderes: Abertura de MEI

Atendimentos jurídicos e de saúde

10h: Feira de Negócios e Gastronomia

11h: Show com Martim Moreira – Voz e Violão

15h: Palestra “Direitos do Consumidor e o papel do Procon”, com Fabrício Pancotto

18h: Show com Netto do Forró

19h: Levada Capixaba

20h30: Rogério e Seus Teclados

Domingo – 20 de julho

9h: Feira de Negócios e Gastronomia

10h: Palestra “Fiscal Mirim Procon”, com Letícia Coelho

14h: Gugu da Concertina

17h: Douglas e Thiago Acústico

19h: Banda Raça Forrozeira

*Entrada gratuita em todos os dias

Foto: Enrique Moté