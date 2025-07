Feirão de empregos em Cariacica oferta quase mil vagas nesta segunda

A Agência do Trabalhador de Cariacica inicia a semana com uma oferta de oportunidades no mercado de trabalho. A partir desta segunda-feira (21), estão disponíveis 920 vagas de emprego, incluindo 131 destinadas exclusivamente a Pessoas com Deficiência (PcD). As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Entre as vagas estão oportunidades para auxiliar de serviços gerais, chapeiro, atendente, conferente, auxiliar de produção, porteiro, jardineiro, recepcionista, garçom, ajudante de padaria, forneiro, auxiliar administrativo, vendedor, operador de caixa, supervisor de merchandising, estágio em educação física, entre outras.

Os interessados devem comparecer à agência, localizada no Centro Administrativo de Cariacica, Avenida Alice Coutinho, nº 109, bairro Vera Cruz. O atendimento é feito das 8 às 18 horas.

Outra opção é preencher o formulário disponível abaixo e enviá-lo para o e-mail [email protected], com o código e função da vaga no campo de assunto.

Atendimento via WhatsApp

Por meio do WhatsApp, os candidatos podem acessar a lista de vagas, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e candidatura. O atendimento é feito pelo número (27) 98831-6008, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. As vagas também podem ser consultadas diretamente na sede da agência.

Confira as vagas (docx)

Confira as vagas para PcD (docx)

Acesse o formulário (excel)