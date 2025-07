Ferraço comemora isenção das rochas capixabas no tarifaço dos EUA

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (Progressista), celebrou publicamente, nesta quarta-feira (29), a decisão do governo norte-americano de manter o setor de rochas ornamentais fora da nova tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A exclusão foi considerada estratégica para o Sul do Espírito Santo, cuja economia é fortemente ancorada na cadeia produtiva de rochas.

Principal polo nacional do setor, Cachoeiro abriga mais de 600 empresas ligadas à extração, beneficiamento e exportação de rochas naturais. Juntas, essas empresas são responsáveis por cerca de 6,5 mil empregos diretos e milhares de vagas indiretas. A taxação, caso se aplicasse ao segmento, colocaria em risco a competitividade internacional da indústria local, especialmente no mercado norte-americano, principal destino das exportações brasileiras de rochas ornamentais.

Diante da ameaça, Ferraço articulou uma ofensiva diplomática em defesa do setor. O prefeito encaminhou ofícios à Embaixada dos EUA no Brasil e à própria Casa Branca, apelando diretamente ao presidente Donald Trump pela retirada das rochas da lista de produtos tarifados.

“Essa medida evitará prejuízos irreversíveis à nossa economia. A exclusão das rochas ornamentais representa uma vitória do bom senso e da mobilização institucional. É um reconhecimento da importância estratégica desse setor para o Brasil”, declarou Ferraço.

O prefeito também destacou o papel da articulação conjunta entre empresários, entidades representativas do setor, o Governo do Espírito Santo e o poder público municipal na construção do diálogo com o governo norte-americano.

“Agimos com rapidez e responsabilidade. Mostramos que o setor de rochas é vital para o desenvolvimento regional e para o sustento de milhares de famílias. Essa conquista é fruto da união de esforços em prol do interesse público”, afirmou.

Ferraço concluiu reafirmando o compromisso da gestão municipal com a defesa da economia local e a busca por relações comerciais internacionais equilibradas. “Seguiremos atentos e mobilizados. Proteger nossa vocação produtiva e garantir segurança econômica ao nosso povo é prioridade”, finalizou.