Fest Gastronomia celebra cultura e agroturismo no ES

O Espírito Santo vai se transformar, mais uma vez, no palco de uma celebração da gastronomia, cultura e música com a 3° edição do Fest Gastronomia. O evento começa a partir desta sexta-feira (11), e segue até o próximo sábado (12), na área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória.

A Secretaria do Turismo (Setur), estará presente no festival com um espaço para fomentar o agroturismo capixaba. No local, será realizada uma feira com empreendedores do setor turístico, que vão levar produtos como: cafés, cachaças, queijos, artesanatos, entre outros produtos típicos do Estado.

Além de reunir chefs renomados e atrações musicais, o Fest Gastronomia contará com praça de alimentação coberta e climatizada, food trucks, área kids, aulas-show e workshops gastronômicos.