Festival de Inverno de Guaçuí confirma sucesso e já tem data para 2026

A 6ª edição do evento mais charmoso do Caparaó Capixaba, o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) foi um sucesso e registrou recorde de público de todas as edições. Com uma programação variada e para todos os gostos, o evento recebeu cerca de 8 mil pessoas no parque de exposições do município durante os três dias. O sucesso foi tanto que a próxima edição do FIG já tem data marcada: 4, 5 e 6 de junho de 2026.

Na sexta-feira (4), a grande atração da noite foi Marcelo Falcão. Com grandes clássicos de sua carreira e de sua passagem pelo O Rappa, ele fez o público cantar alto e relembrar seus sucessos. Antes dele, quem se apresentou no evento foi Lucas Turini, que em embalou o público com clássicos do pop rock. A DJ Manux foi outra atração à parte e animou o público que aguardava o show de encerramento da noite. A banda de congo capixaba Casaca subiu ao palco para a última apresentação do dia e os grandes sucessos da carreira não ficaram de fora.

Confira as FOTOS do primeiro dia do FIG 2025

O sábado (5), segundo dia do Festival, foi o mais aguardado e não foi para menos: Zé Ramalho, principal atração do dia fez um show memorável, repleto de sucessos e canções que encantaram o público. O evento reuniu cerca de 4 mil pessoas para acompanhar o show. No mesmo dia, um show com os covers de Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia encerrou a segunda noite de festival com uma apresentação cheia de saudosismo e dançante. O público vibrou até às 4h30.

Confira s fotos do 2º dia do FIG 2025

No domingo (6), último dia de evento, o Festival reuniu surpresas para o público. A primeira foi a participação especial de Tunico de Vila, filho de Martinho da Vila, no show do Projeto Feijoada. Samba, frio e boa comida foram as combinações perfeitas para uma tarde de muita diversão no parque de exposições.

Encerrando oficialmente o evento em 2025 e celebrando os 21 anos do Grupo Folha do Caparaó, o cantor, compositor e um dos maiores imitadores do Brasil, Fabiano Juffu, fez uma homenagem a Roberto Carlos. Em duas horas de apresentação, Juffu emocionou o público presente com os grandes clássicos do Rei.

“O Festival de Inverno de Guaçuí foi um verdadeiro espetáculo, que trouxe muitos turistas para a cidade e movimentou a economia do município. Foram dias de grandes shows e a presença de um grande público, o que consolida o evento como um dos maiores do Estado”, destaca o presidente do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho, idealizador do FIG.

Festival de Inverno de Guaçuí 2026

E quem perdeu a edição desse ano ou já está pensando na edição do ano que vem, pode anotar api na agenda: o Festival de Inverno de Guaçuí será realizado no feriado de Corpus Christi, nos dias 4, 5 e 6 de junho.

“Será ‘uma grande jogada’, e estamos animados e já trabalhando na próxima edição. Em breve teremos novidades para o público e divulgaremos as atrações do FIG 2026”, completa Elias Carvalho.