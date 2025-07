Ficco realiza operação para combater organização criminosa na Serra

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), em conjunto com a Guarda Municipal da Serra, deflagrou na manhã desta quinta-feira (10/07/2025) a Operação “PELA ORDEM”, voltada ao enfrentamento de grupo criminoso atuante em um conjunto residencial localizado no município da Serra.

As investigações revelaram a atuação de indivíduos envolvidos com o tráfico de substâncias entorpecentes, que exercem controle sobre a área, utilizando práticas de intimidação e coerção contra moradores. O local, um conjunto habitacional, vinha sendo tratado pelos investigados como território sob domínio da organização, comprometendo a segurança e a tranquilidade da comunidade.

Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos alvos da investigação, incluindo residências e um estabelecimento comercial utilizado como ponto de tráfico. Também foram cumpridos dois mandados de prisão temporária, todos expedidos pela 2ª Vara Criminal da Serra/ES. Dois investigados seguem foragidos.

Na operação, foi apreendido um revólver calibre 38, munições, apetrechos para fabricação de entorpecentes, maconha e haxixe

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), coordenada pela Polícia Federal (PF), é composta pelas Polícias Militar (PMES), Civil (PCES), Penal (PPES), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), e pelas Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.