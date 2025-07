Filme futurista “Status Manequin” satiriza opressão às mulheres no ES

Em um futuro distópico, são encontrados registros de um documentário inacabado a respeito do Status Manequim, um programa desenvolvido na cidade de Vargem Alta por uma empresa suíça.

A iniciativa tinha como objetivo transformar mulheres em manequins, com a justificativa de reduzir os impactos dos seres humanos no meio ambiente. Entretanto, um grupo de mulheres se rebelou contra a proposta.

Essa é a premissa de Status Manequim (FIC, 23 min, 2025), curta-metragem dirigido por Sara Passabon, que vai ser lançado neste mês de julho. Serão três exibições em três cidades do Espírito Santo: Vargem Alta (Estação Ferroviária), no dia 4, a partir das 19h30; Vitória (Sesc Glória), no dia 9, a partir das 19h; e Cachoeiro de Itapemirim (Sessão 103), no dia 18, a partir das 19h30. De 18 a 31 de julho, o filme também ficará em exibição no canal da produtora Tangerinas do Deserto no YouTube.

O filme combina referências sarcásticas à realidade de Vargem Alta com elementos ficcionais típicos das histórias futuristas. Um exemplo é o fato de a tal empresa científica que fabrica os manequins ser da Suíça – Vargem Alta tem o apelido de “Suíça Capixaba”.

Há também referências sarcásticas à cultura digital contemporânea, bem como a objetos identificados como símbolos da opressão de gênero. Uma das personagens é uma influencer que se dispôs a passar pela transformação em manequim. O próprio uso dos manequins, friamente vestidos com roupas femininas, contribui para a carga de crítica e ironia da obra.

Primeiro curta-metragem de Sara Passaabon

Esse é o primeiro curta-metragem de Sara Passabon como diretora. Produtora teatral, professora e pesquisadora, Sara é conhecida pela sua grande carreira na direção de peças teatrais no sul do Estado. No cinema, ela atuou como diretora de arte, preparadora de elenco e roteirista em diversas produções de curtas e médias no Espírito Santo.

Na pós-graduação, desenvolveu pesquisas acadêmicas sobre as práticas performativas da Folia de Reis na periferia de Cachoeiro de Itapemirim (mestrado), e da dança do Caxambu em comunidades de afrodescendentes do sul do Espírito Santo (doutorado).

“Fazer Status Manequim foi, pra mim, uma forma de provocar o olhar — inclusive o meu. Quis brincar com os limites do que se espera de um filme, desafiando essa ideia de que o cinema precisa ser limpo, técnico, ou conduzido por uma narrativa convencional. Desde o início, me interessava mais tensionar do que agradar. Como diretora, não me interessava criar uma realidade ‘acreditável’ ou seguir os moldes convencionais do audiovisual. Quis, sim, tensionar. Quis criar uma experiência possível do espectador se sentir provocado, deslocado”, afirma Sara.

Status Manequim é um projeto realizado por meio de incentivo da Lei Paulo Gustavo – Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Espírito Santo – Ministério da Cultura – Governo Federal.

Informações:

Lançamento do curta-metragem “Status Manequim”

04/07 – 19h30

Vargem Alta (Estação Ferroviária – Rua Elizeu Gasparini, 8, Centro)

09/07 – 19h

Vitória (Sesc Glória – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro)

19/07 – 19h30

Cachoeiro de Itapemirim (Sessão 103 – Praça Pedro Cuevas Júnior, 9, Centro, Ed. Poubel, sala 307)

Acesso livre, sujeito à lotação. Após cada sessão, haverá bate-papo com a equipe do filme.

Sessão online – de 18 a 31/07 em: www.youtube.com/@tangerinasdodeserto

Ficha técnica:

Curta-Metragem, Fic. Cor, 23 min. 2025. Dir. Sara Passabon

Classificação Indicativa: 14 anos

Trailer: https://youtu.be/RpEIs20yL_Y

Sinopse:

Em um futuro distópico, registros de um documentário inacabado sobre o programa Status Manequim são encontrados. Desenvolvido pela empresa suíça SID (Soul in Doll), o programa transforma mulheres em manequins na justificativa de reduzir os impactos ambientais dos seres humanos no meio ambiente. Enquanto acompanhamos uma influencer que irá passar pelo procedimento, descobrimos que um grupo de mulheres organizam a resistência na cidade.

Equipe:

Direção: Sara Passabon

Sara Passabon Roteiro: Victorhugo Amorim

Victorhugo Amorim Direção de Fotografia: Philipe Fassarella

Philipe Fassarella Direção de Arte e Figurino: Kzenato

Kzenato Maquiagem: Alaïa de Lessa

Alaïa de Lessa Produtor: Matheus Diniz

Matheus Diniz Som: Lívia Correia

Lívia Correia Direção Musical: Renan Silveira

Renan Silveira Trilha Sonora: Renan Silveira, Marcos Tadeu e Claudemir Xavier

Renan Silveira, Marcos Tadeu e Claudemir Xavier Edição: Kzenato

Kzenato Assistente de Direção: Gabriel Barbieri

Gabriel Barbieri Assistente de Produção: Alini Galini

Alini Galini Assistente de Fotografia: Rossoni Costa

Rossoni Costa Fotógrafo Still: Gabriel Soares

Gabriel Soares Chroma-Key: Gustavo Senna

Gustavo Senna Assistente de Arte e Figurino: Alaïa de Lessa

Alaïa de Lessa Assistente de Set: Hugo José Amorim

Hugo José Amorim Casting e Preparadora de Elenco: Sara Passabon

Sara Passabon Motorista: Ueliton Gonçalves

Ueliton Gonçalves Assessor de Comunicação: Lucas Schuina

Lucas Schuina Designer Gráfico e Foto Cartaz: Nathan Costa

Nathan Costa Ilustrador: Breno Gaburo

Breno Gaburo Produção Executiva: Victorhugo Amorim

Victorhugo Amorim Realização: Tangerinas do Deserto

Elenco:

Yasmin Toretta

Natalie Mirêdia

Agatha Benks

Elisa Coradini

Felipe Boleli

Danyel Sueth

Stéfano Carreiro Fabris

Mário Ferreira

Denysson Sant’Anna Carvalho Filho

Jonatan Jones

Laura Passabon Amorim Leite Caldeira

Ary Ottis

Diana Manenti

Junior Leal Bueno

Seraphiku

Victorhugo Amorim

Brenda Caetano Perim

Elisamara Nery

Alice Delatorre de Souza

Rondinely Quintino

Alaia de Lessa

Gabriel Barbieri

Kzenato

Philipe Fassarella

Rossoni Costa

Lívia Correia