Fundão abre consulta pública on-line sobre o PPA 2026–2029

A Prefeitura Municipal de Fundão convida a população a participar da Audiência Pública Eletrônica que irá subsidiar a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029.

A consulta ficará disponível até o dia 30 de julho, por meio de formulário on-line disponível no link.

PPA

O PPA é o principal instrumento de planejamento do município. Nele são definidas as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para um período de quatro anos.

Ele orienta a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), garantindo a continuidade das políticas públicas e dos investimentos municipais.

Com base nas contribuições da população, a equipe técnica da Prefeitura poderá consolidar os programas e projetos que nortearão as ações do governo municipal nos próximos anos, promovendo o desenvolvimento socioeconômico, regionalizado e sustentável.