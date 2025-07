Ganhadores da Lotofácil 3433 no ES: veja de onde são as apostas

Cinco apostas feitas em casas lotéricas do Espírito Santo foram premiadas com 14 acertos no concurso 3433 da Lotofácil, sorteado pela Caixa Econômica Federal. Os valores recebidos variam conforme o número de dezenas apostadas.

Em Aracruz, um bilhete premiado foi registrado na Casa Lotérica Oriundi. O valor recebido foi de R$ 1.955,52 por uma aposta simples com 15 números.

Já em Cachoeiro de Itapemirim, o prêmio também foi de R$ 1.955,52. A aposta foi feita na Lotérica 7 de Setembro, seguindo o mesmo padrão de jogo simples.

No município de Linhares, a lotérica responsável pela aposta vencedora foi a Lotérica Altoé, com um bilhete físico, simples, de 15 dezenas, que também rendeu R$ 1.955,52 ao apostador.

Serra, na Grande Vitória, teve duas apostas premiadas. Uma delas foi feita na lotérica Horizonte da Sorte, com prêmio de R$ 1.955,52. A outra saiu na Lotérica Portal da Sorte, com uma aposta de 16 dezenas, que duplicou o valor recebido: R$ 3.911,04.

Os bilhetes premiados foram todos registrados fisicamente e de forma simples. A Lotofácil é conhecida por oferecer boas chances de premiação, especialmente na faixa de 14 acertos, que, embora não pague o prêmio principal, ainda garante valores expressivos aos apostadores.