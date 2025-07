GCM de Cachoeiro apreende caminhonete com mais de R$ 25 mil em débitos

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim apreenderam, na última segunda-feira (21), uma caminhonete com mais de R$ 25 mil em débitos. O veículo, uma Toyota Hilux branca, foi localizado circulando pelo Centro da cidade.

O flagrante foi possível graças ao sistema de videomonitoramento do município, que identificou a caminhonete na Rua Vinte e Cinco de Março, em frente ao Banco do Brasil. A central acionou imediatamente a guarnição da viatura operacional 016.

Diante da situação, foram tomadas as medidas administrativas cabíveis e o veículo foi removido ao pátio credenciado.

A ocorrência foi registrada sob a natureza de averiguação de suspeito com apoio do Cerco Inteligente de Segurança, ferramenta que vem reforçando o combate a infrações e aumentando a segurança no trânsito do município.