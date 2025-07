GCM de Cachoeiro recupera carro furtado com placa adulterada

Durante patrulhamento preventivo no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, agentes da Guarda Civil Municipal recuperaram, na manhã da última terça-feira (22), um veículo com registro de furto e roubo.

De acordo com a GCM, a abordagem aconteceu próximo à Rodoviária. A equipe da GCM identificou um VW Saveiro, de cor branca, com placa adulterada.

Após consulta ao sistema do Detran e da Sesp, os agentes constataram que o veículo estava com registro de furto desde 10 de julho. No local, os policiais verificaram que uma placa de outro veículo havia sido sobreposta à original.

Diante dos fatos, o automóvel foi removido ao pátio credenciado. A ocorrência foi apresentada à 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso seguirá sob investigação.