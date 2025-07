Governo do ES articula ações contra tarifas dos EUA às exportações

O Governo do Espírito Santo deu início, nesta segunda-feira (28), às primeiras rodadas de diálogo com representantes dos setores econômicos mais afetados pelo aumento das tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos. As reuniões, realizadas no Palácio Fonte Grande, em Vitória, marcam o início das ações do Comitê de Enfrentamento das Consequências do Aumento das Tarifas de Importação (CETAX), sob coordenação do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

“O tarifaço é absolutamente injusto. Estamos ao lado do setor produtivo, dos empreendedores e dos trabalhadores capixabas. Nosso foco imediato é mapear os impactos, proteger empregos e preservar a saúde financeira das empresas exportadoras”, afirmou Ferraço, durante o encontro.

Segundo o vice-governador, cerca de 30% das exportações capixabas têm como destino os EUA. Cadeias produtivas estratégicas como aço, celulose, café, pimenta-do-reino, gengibre, frutas, macadâmia, pescado e rochas ornamentais estão entre as mais ameaçadas pela medida norte-americana.

Na parte da manhã, o comitê ouviu representantes do agronegócio, incluindo produtores de café, gengibre, pescados, ovos, celulose e frutas. Um dos principais alertas foi sobre a fragilidade dos pequenos produtores diante do novo cenário. Entre as ações em estudo estão o crédito emergencial e a renegociação de dívidas, com articulação da Secretaria de Agricultura (Seag).

À tarde, foi a vez do setor de rochas ornamentais — responsável por mais de 65% das exportações capixabas para os EUA — expor suas demandas. Municípios como Cachoeiro de Itapemirim, Nova Venécia e Serra estão entre os mais impactados. O presidente do Centrorochas, Thales Machado, alertou para a paralisação de embarques: “Temos cerca de 1.200 contêineres parados. A concorrência global é acirrada, e precisamos de medidas urgentes, como linhas de crédito específicas para exportação”.

As reuniões do CETAX seguem nos próximos dias, com o objetivo de construir planos de ação setoriais, baseados em dados concretos e estratégias de diversificação.

“O momento exige união, agilidade e atuação coordenada entre os setores público e privado”, reforçou o secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salume.

O comitê reúne representantes das secretarias da Fazenda (Sefaz), Casa Civil, Planejamento (SEP), Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Banestes e Bandes, em uma força-tarefa para mitigar os danos econômicos e recuperar a competitividade capixaba no comércio exterior.