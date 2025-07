Governo reforça compromisso com turismo sustentável em Bom Jesus do Norte

Nesta segunda-feira (28), o Secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, acompanhado de sua equipe, realizou visita oficial ao município de Bom Jesus do Norte para conhecer o Projeto do Parque Ecológico Mangaravite.

A proposta, que prevê a transformação do antigo complexo da Usina Hidrelétrica Mangaravite em um espaço voltado ao lazer, preservação ambiental, educação e cultura, representa uma iniciativa estratégica para o desenvolvimento sustentável da região.

Durante o encontro com autoridades locais, o secretário destacou a importância do projeto para a valorização do patrimônio histórico e para o fortalecimento do turismo sustentável, ressaltando seu potencial para gerar emprego e renda à população local.

Além da apresentação, Victor Coelho realizou uma inspeção técnica no local, reafirmando o compromisso do governo estadual com políticas públicas que conciliam crescimento econômico e conservação ambiental.

O projeto do Parque Ecológico Mangaravite sinaliza uma nova etapa no desenvolvimento de Bom Jesus do Norte, que avança respeitando suas raízes históricas e o equilíbrio com a natureza.