Governo do ES autoriza revitalização de rodovia em Domingos Martins

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, neste sábado (5), o início das obras de revitalização da Rodovia ES-465/ES-368, no trecho compreendido entre a sede de Domingos Martins e o distrito de Melgaço, no mesmo município.

As melhorias vão contemplar 32 quilômetros de extensão da via, com investimento de R$ 36 milhões. A previsão de conclusão das obras é janeiro de 2027.

Durante a agenda, Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço realizaram uma visita técnica às obras de pavimentação e implantação da Rodovia ES-368, no trecho compreendido entre os distritos de Melgaço e Potratz, em Santa Maria de Jetibá. As obras estão sendo executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Atualmente, 30% das intervenções já foram concluídas. A via terá 19 quilômetros de extensão e o investimento total é de R$ 98 milhões. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em junho de 2026.

“São investimentos importantes para o turismo e para a economia, já que os nossos produtores rurais terão melhores condições para escoar sua produção. Na localidade de Rio Claro, temos uma linda ponte com mais de 60 metros que vai fazer parte da rodovia de Potratz até Melgaço. Também estamos dando ordem de serviço para revitalização que liga Melgaço a Domingos Martins. Essa região tem um potencial turístico enorme e a gente cuidando bem das estradas e da infraestrutura local, a gente atrai mais a iniciativa privada. Isso resulta em mais turistas e na geração de emprego e renda, movimentando toda essa cadeia produtiva”, afirmou o governador Casagrande.

Para o diretor geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, as intervenções são muito importantes para a região.

“A implantação dessas rodovias significa encurtar distâncias e promover o desenvolvimento, facilitando o turismo, o transporte e o fluxo de pessoas e mercadorias. É o Governo do Estado trabalhando para promover mais qualidade de vida e progresso para o capixaba”, destacou.