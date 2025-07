Guaçuí: cadela Alga ajuda PM a encontrar drogas em operação

Uma operação conjunta entre a Força Tática e o grupo K9 aprendeu sessenta e cinco pedras de crack no bairro Lagoa, em Guaçuí, na última quarta-feira (16). A droga foi localizada com apoio da cadela policial Alga, do grupo K9 do 3º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar, a ação teve início após uma denúncia anônima apontar que um suspeito, já detido por receptação de um ciclomotor elétrico, teria escondido entorpecentes em uma casa abandonada, dentro de um beco na região conhecida como “Lagoa”.

As equipes da Força Tática se deslocaram até o local indicado e iniciaram as buscas com o auxílio da cadela Alga. Durante a varredura, o animal sinalizou um ponto específico no interior do imóvel. No local, foi encontrada uma sacola contendo as pedras de crack.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. As investigações seguem para identificar possíveis envolvidos no tráfico de drogas na região.