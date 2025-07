Guaçuí: Polícia Militar recupera moto furtada e prende dois homens

Na tarde do domingo (6), por volta das 13h, os policiais militares da 2ª CIA do 3º BPM recuperaram uma motocicleta Honda CG 150 vermelha. O veículo foi furtado 30 minutos antes, em frente a um restaurante, no centro de Guaçuí.

A vítima, um motoboy, informou o furto e recebeu informações de que o veículo foi visto sendo empurrado por um homem próximo à BR-482.

Durante patrulhamento, as equipes policiais localizaram a moto abandonada e, em seguida, abordaram dois indivíduos que retornavam ao local com uma garrafa de gasolina.

Os suspeitos, de 21 e 55 anos, que foram alcançados e detidos apos tentarem evadir, apresentaram versões contraditórias e não justificaram a tentativa de fuga. Ambos foram presos após serem reconhecidos e encaminhados ao DPJ de Alegre. A motocicleta foi devolvida ao proprietário.