Guaçuí: polícia recupera moto furtada durante patrulha

Na tarde de segunda-feira (7), os policiais militares da R.O.R. do 3ºBatalhão, recuperaram uma motocicleta. O veículo estava com restrição por furto ou roubo, durante patrulhamento no Centro da cidade de Guaçuí.

A abordagem ocorreu na Rua Rio Grande do Norte, quando os militares observaram uma motocicleta trafegando pela contramão e em atitude suspeita. Isso motivou a abordagem.

O condutor, de 29 anos, pilotava uma Honda CG 160 Fan preta. Durante a inspeção veicular, os militares notaram irregularidades nos dados de identificação da moto.

O número do chassi e do motor não correspondia ao registrado no sistema para a referida placa. Ao consultar o chassi verdadeiro foi confirmada a existência de restrição por furto/roubo.

Questionado sobre a origem do veículo, o condutor relatou ter realizado uma troca com seu sobrinho, oferecendo sua antiga moto no valor de R$ 4 mil e recebendo a atual, avaliada em R$ 10 mil.

Diante da constatação, a motocicleta foi apreendida e removida ao pátio credenciado do DETRAN e o suspeito foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Alegre.