Guia turístico registra acampamento congelado no Pico da Bandeira

O guia turístico Ivan de Sousa registrou, na manhã deste domingo (6), o acampamento de Casa Queimada, no Pico da Bandeira, coberto por geada.

As baixas temperaturas e a paisagem congelada chamaram a atenção de turistas que enfrentaram o frio intenso para vivenciar a experiência de acampar no local.

Frio intenso atraí turistas

Entre junho e agosto, o frio extremo se torna um atrativo na região, com madrugadas que podem registrar temperaturas negativas e geada nas trilhas do Parque Nacional do Caparaó.

Esse fenômeno tem impulsionado o turismo de aventura e atraído visitantes em busca do visual único que o inverno proporciona nas montanhas capixabas.