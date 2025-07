HIFA celebra 54 anos com homenagem emocionante na Câmara de Cachoeiro

Na noite da última quarta-feira (16), a Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim realizou uma Sessão Solene especial em comemoração aos 54 anos do Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA).

A cerimônia, marcada por emoção e reconhecimento, prestou homenagem à trajetória da instituição e ao trabalho dedicado de seus profissionais ao longo de mais de meio século de história.

Durante a solenidade, 42 colaboradores foram homenageados com certificados de reconhecimento, entre eles conselheiros, gerentes e funcionários das unidades. A homenagem simboliza o comprometimento coletivo de toda a equipe do HIFA com a excelência no atendimento e cuidado com a população capixaba.

A mesa de honra contou com autoridades e representantes ligados ao hospital, como o vereador Delandi Macedo (proponente da sessão), o presidente da Câmara Alexandre Maitan, o presidente do Conselho do Hifa Winston Roberto, o superintendente Jailton Pedroso, o vice-prefeito José Carlos Júnior, o deputado Allan Ferreira e os conselheiros fiscais Juarez de Albernaz e Edma Cipriano.

Homenagem ao HIFA

A cerimônia contou com a leitura de um trecho bíblico feita por Débora Macedo, esposa do vereador Delandi Macedo.

Em seu discurso, o vereador ressaltou a importância do Hifa para a saúde pública da região.

“Celebramos mais do que o tempo de existência de uma instituição, celebramos uma trajetória marcada pela dedicação à saúde, pela superação de desafios e acima de tudo o compromisso com a vida. O Hifa nasceu pequeno, mas com um proposito gigante, cuidar das nossas crianças com carinho e excelência”, disse.

Já o presidente do Conselho, Winston Roberto, falou sobre a evolução da instituição e seu compromisso com a comunidade. O superintendente Jailton Alves Pedroso apresentou dados técnicos e os principais resultados alcançados pela gestão do hospital nos últimos anos, reforçando a importância da transparência e da qualidade na administração hospitalar.

“O hospital infantil é o que é hoje por conta da sua reputação junto aos parlamentares e poder público, inclusive a câmara municipal. Trabalhamos junto a todos os políticos e por isso temos grande êxito em nossos projetos. ”, destacou.

Momento marcante

A entrega dos certificados foi um dos momentos mais marcantes da noite. Os homenageados receberam os cumprimentos das autoridades e posaram para a tradicional foto oficial.

O encerramento ficou por conta do vereador proponente, que agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância de reconhecer e valorizar instituições que transformam vidas diariamente.