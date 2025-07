Homem ameaça jovem e atira contra casa em Atílio Vivácqua

A Polícia Militar foi acionada, na última quarta-feira (23), para atender a uma ocorrência no município de Atílio Vivácqua.

De acordo com o boletim, um homem armado teria feito ameaças, cometido injúria racial e efetuado disparos de arma de fogo contra uma residência.

Segundo as vítimas, o suspeito — identificado apenas pela alcunha “Taquinha” — teria ido até o imóvel e ameaçado uma adolescente, exigindo que ela deixasse a cidade e se afastasse de sua companheira. Na sequência, o homem teria ofendido o padrasto da jovem com termos racistas e, em seguida, disparado três vezes contra a casa.

No local, os policiais constataram as marcas dos disparos e encontraram um projétil no chão. Ainda segundo o relato, o motivo teria sido uma discussão ocorrida no dia anterior, em um supermercado da cidade, entre a adolescente e a namorada do suspeito. A PM realizou buscas na região, mas o autor dos disparos não foi localizado. As vítimas foram orientadas a registrar o caso na delegacia.