'Estado Presente' prende foragidos e apreende armas em Cachoeiro

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) deflagrou, nesta semana, a Operação Integrada Estado Presente em municípios da região Sul. Durante as ações das forças de segurança foram presos 16 criminosos, apreendidos sete armas de fogo, drogas, dinheiro e dois veículos com restrição de furto e roubo, sendo um carro e uma motocicleta.

As ações começaram na última segunda-feira (21) e foram finalizadas com uma grande operação ostensiva integrada realizada na noite dessa quarta-feira (23), em Cachoeiro de Itapemirim, município mais populoso da região. Ao todo, foram mais de 200 agentes de segurança das polícias Militar, Civil, Penal, Rodoviária Federal, além do Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal.

Entre os resultados, alguns casos de destaque, todos em Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Militar conseguiu localizar uma submetralhadora de fabricação industrial, além de munições, enterradas em um tonel no bairro Valão, na segunda-feira (21). Na terça-feira (22), a Polícia Civil conseguiu localizar e prender um indivíduo identificado como Guilherme Soares da Silva, de 28 anos, com mandado em aberto por latrocínio cometido no Distrito Federal. Ele foi localizado no bairro Ilha da Luz.

Na quarta-feira (23) o destaque ficou por conta da captura de um criminoso que estava foragido da Justiça do Rio de Janeiro. Após compartilhamento de informações, a Polícia Penal conseguiu localizar Geovane Hantequestre Marinato, no bairro Village da Luz. Ele possuía quatro mandados de prisão em aberto por homicídio.

‘Estado Presente’

O vice-governador e coordenador do programa Estado Presente, Ricardo Ferraço, destacou os resultados, principalmente em relação às prisões de indivíduos foragidos de outros estados que vieram se esconder no Espírito Santo.

“Aqui não é lugar de bandido se esconder. Nós vamos achar e prender. O nossos governador Renato Casagrande tem feito investimentos robustos, dentro do programa Estado Presente, para que possamos trazer mais tranquilidade à população e mostrar a todos que o Espírito Santo não vai ser abrigo pra criminoso. Ou muda de vida, ou vai embora daqui, pois iremos alcançar em algum momento”, afirmou Ferraço.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou a integração entre as forças, que vem trazendo resultados importantes na redução da criminalidade em toda a região Sul.

“Temos Cachoeiro de Itapemirim com 35 dias sem homicídios. A região Sul com redução nas estatísticas de criminalidade violenta. E tudo isso é fruto de um trabalho integrado, entre Estado, Município e forças federais, como preconiza nosso programa Estado Presente. Aqui, a população pode ter certeza que nossas forças de segurança trabalham unidas contra o crime”, ressaltou Damasceno.

Reunião integrada

Durante a manhã desta quinta-feira (24), todos os comandantes das forças policiais do Sul, representantes da Prefeitura Municipal e Ministério Público se reuniram com o vice-governador, Ricardo Ferraço, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, e o secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, para debater os dados e alinhar melhorias nas ações da região.

O encontro foi realizado no auditório da Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim.

Cachoeiro há 35 dias sem assassinatos

O município de Cachoeiro de Itapemirim, o maior da região Sul do Espírito Santo, completou, nessa quarta-feira (23), 35 dias seguidos sem homicídios. O último assassinato registrado na cidade foi em 18 de junho. As estatísticas estão disponíveis no Mapa da Paz, do Observatório da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp).

Em 2025, Cachoeiro de Itapemirim vem apresentando dados importantes de redução da criminalidade violenta. Além do período de mais de um mês sem mortes, o município já acumula 317 dias sem feminicídios e registra uma redução de 46% nos assassinatos, considerando o período de 1º de janeiro a 22 de julho. Neste ano, foram registrados 9 homicídios, contra 14 no mesmo período de 2024.