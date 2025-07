Homem é brutalmente agredido com pauladas em Cachoeiro

Leia também: Ressaca deixa trecho de rodovia sob risco no Sul do ES

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teria sido agredida por três homens devido a uma dívida de drogas. A Guarda Civil Municipal foi acionada para atender à ocorrência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa, onde o homem deu entrada com vários ferimentos.

Um homem, que não teve sua identidade revelada, foi brutalmente agredido com pauladas no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui