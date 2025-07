Ressaca deixa trecho de rodovia sob risco no Sul do ES

Uma ressaca comprometeu parte da rodovia ES-60, mais conhecida como Rodovia do Sol, no município de Marataízes, nesta segunda-feira (28). De acordo com a Defesa Civil municipal, o trecho comprometido fica localizado nas imediações do bairro Pontal. A recomendação é de que quem precisar trafegar pela rodovia, utilizar rotas alternativas, como o interior do bairro Pontal ou a Rodovia do Penedo, até que a situação seja normalizada.

“A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria de Obras e da Defesa Civil, já está avaliando soluções para melhorias na Orla de Pontal”, informou por meio de nota. Por meio da rede social, o grupo guarda vidas MarataSul, informou que “há uma erosão na pista causada pelo mar. No local, há entrada e saída de veículos do bairro e, neste momento, há forte ondulação. Procure passar por dentro do bairro”.

Marataízes está entre as cidades que receberam alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O comunicado é para tempestade e ventos fortes. A previsão é de chuvas de até 50 mm por dia, ventos intensos e risco de granizo. Em caso de emergência, procure abrigo em um local seguro e acione a Defesa Civil da cidade.

Confira as cidades em alerta: