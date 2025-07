Homem é condenado a 32 anos por matar jovem em Ecoporanga

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Ecoporanga, obteve a condenação de João Luiz Rizzoli a 32 anos de prisão pelo sequestro e homicídio de um jovem de 15 anos, sendo 30 anos pelo homicídio qualificado e 2 anos pelo crime de ocultação de cadáver. O réu, que estava preso preventivamente, cumprirá a sentença em regime inicialmente fechado.

O Tribunal do Júri foi realizado nesta quinta-feira (10/07), no Fórum Criminal de Ecoporanga. O Promotor de Justiça Geraldo Abreu representou o Ministério Público e sustentou as provas da denúncia que foram cruciais para a condenação do réu como mandante dos crimes de homicídio qualificado, cometido por motivo torpe, mediante emboscada, com recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver.

O réu Marco Pereira Soares, denunciado pela execução do crime, irá a júri em outra oportunidade, porque aguarda julgamento de recurso judicial.

Entenda o caso

O crime aconteceu em cinco de dezembro de 2022, no município de Colatina. O réu João Luiz Rizzoli não aprovava o namoro da vítima com a sua filha, chegando a transferir a filha para outra escola a fim de impedir, sem sucesso, o namoro dos dois.

Após saber que os dois ainda mantinham o namoro, João Luiz Rizzoli tomou o celular da filha e, com ajuda do seu funcionário, o réu Marco Pereira Soares, mandou mensagens à vítima se passando por sua filha e armou uma emboscada para atraí-la.

Marco atraiu a vítima às imediações da empresa e casa de João Luiz, utilizando o telefone da namorada e se passando por ela, o sequestraram e o algemaram com três braçadeiras plásticas. A mando de João, Marcos levou a vítima de carro de Colatina até o interior de Ecoporanga, onde a executou e escondeu os seus restos mortais.