VÍDEO | PM encontra arma escondida dentro de impressora em Cachoeiro

Um homem foi preso na última quarta-feira (30) no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, após policiais da Força Tática apreenderem armas, munições e pássaros silvestres na residência dele.

De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento tático motorizado quando receberam informações sobre o armazenamento ilegal de armas de fogo no local. Com base na denúncia, os militares se deslocaram até o endereço e encontraram o material citado.

Foram apreendidos um revólver calibre .38, 15 munições do mesmo calibre, uma munição calibre 7,62 mm, uma munição calibre 9 mm, uma espingarda de pressão calibre 4.5 e outra de calibre 5.5. Quatro pássaros silvestres também foram encontrados na casa.

O responsável pelo material foi conduzido à Delegacia Regional do município.