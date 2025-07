Polícia apreende drogas e prende suspeito em Divino de São Lourenço

Um homem foi preso em flagrante na tarde da última quarta-feira (30) por suspeita de tráfico de drogas no distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó.

A equipe da Radiopatrulha Ostensiva (ROR) do 3º Batalhão chegou ao local após receber uma denúncia anônima sobre a venda de entorpecentes em um imóvel que funcionava como bar informal. Ao chegarem, os militares encontraram o suspeito na varanda da residência.

Durante a abordagem, os policiais visualizaram porções de droga na sala. No interior do imóvel foram apreendidos dois frascos com cerca de 85 gramas de maconha, um tablete com 36 gramas da mesma substância, 22 gramas de cocaína, duas balanças de precisão, materiais para embalo e R$ 550 em espécie.

O suspeito alegou que a droga seria para consumo pessoal, mas admitiu já ter sido preso por tráfico e homicídio. Ele foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Segundo a PM, o homem já havia sido detido em 2017, também por tráfico, além da posse de três armas de fogo.