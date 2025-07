Homem é preso acusado de cárcere privado e tortura em Atílio Vivácqua

Um homem foi preso na última segunda-feira (28) por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e sequestro, na zona rural de Atílio Vivácqua. A prisão ocorreu durante patrulhamento tático da Polícia Militar na localidade de Pechincha.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu denúncia de que o suspeito estaria mantendo um homem em cárcere privado e o torturando com uso de facão, alicate, martelo e arma de fogo. A vítima também relatou ter tido o celular subtraído sob ameaça, além de receber ameaças de morte, inclusive contra sua mãe.

Com base nas informações, os militares realizaram campana nas proximidades da residência do suspeito. Ele foi flagrado portando uma submetralhadora artesanal. No momento em que entrou no imóvel, a equipe cercou a área e iniciou a abordagem.

Durante a entrada na casa, a companheira do suspeito tentou impedir o acesso dos militares, trancando a porta. Ela acabou sofrendo uma lesão leve na sobrancelha ao colidir com a estrutura.

No interior do imóvel, os policiais localizaram uma submetralhadora artesanal, cerca de 50 porções de cocaína, 140 porções de haxixe, uma porção de maconha, R$ 2.650,00 em espécie e um celular Xiaomi Redmi Note 13, pertencente à vítima.

Contudo, o homem confessou ser o proprietário do material e recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso segue sob investigação.