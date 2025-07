Homem é preso após receber anabolizante pelos Correios em São Mateus

Um homem foi preso em flagrante na última terçafeira (15), em Guriri, litoral de São Mateus, após receber uma encomenda postal contendo substância ilícita. A ação foi coordenada pela Polícia Federal.

Segundo a corporação, o suspeito foi abordado no momento em que retirava o pacote. Dentro da embalagem, os policiais encontraram um pó branco que, após análise pericial, foi identificado como trembolona, um esteroide anabolizante de uso restrito e proibido sem prescrição.

A operação teve início a partir de informações repassadas à Polícia Federal sobre o envio do material via serviço postal. Com base nisso, os agentes montaram campana e realizaram a abordagem assim que o destinatário recebeu a mercadoria.

O homem foi conduzido à delegacia da PF e poderá responder por crime contra a saúde pública, previsto no artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação, corrupção ou adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

As investigações continuam para identificar os remetentes e demais envolvidos no envio da substância.